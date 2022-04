Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher erfolglos + Cube -E-Bike gestohlen + Straften rund ums Auto + Zweifelhafte Fahrtauglichkeit

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Einbrecher erfolglos

Die Kripo Marburg bittet nach einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße um sachdienliche Hinweise. Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Wer hat Personen auf einer Terrasse an der Terrassentür gesehen, die nach kurzer Zeit wieder verschwanden? Der Bewohner stellte am Donnerstag, 21. April, gegen 20.15 Uhr Hebelspuren an der Terrassentür seiner Souterrainwohnung fest. Die Tatzeit lässt sich nicht näher eingrenzen. Den Spuren nach versuchten es der oder die Täter zwei Mal. Die Tür blieb jedoch geschlossen und der oder die Täter damit ohne Erfolg. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Cube -E-Bike gestohlen

Trotz doppelter Sicherung stahl ein Dieb am Donnerstag, 21. April, zwischen 13 und 14.30 Uhr, ein schwarzes Cube Reaction Hybrid SL. Das Elektrorad hat einen Wert von 2780 Euro. Es stand zur Tatzeit vor dem Lager einer Firma im Schlossbergcenter in der Untergasse. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wo steht seit Donnerstagnachmittag plötzlich ein solches E-Bike? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Straften rund ums Auto

1. Marburg - Schäden an schwarzem Opel Kombi

Zwischen 20 Uhr am Sonntag und 07.30 Uhr am Dienstag, 19. April, versuchte ein noch unbekannter Täter im Rollwiesenweg 5 den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen Opel Astra Kombi abzutreten und beschädigte darüber hinaus auch noch die Windschutzscheibe. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Eine Personenbeschreibung gibt es nicht. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

2. Marburg - 3 Euro und zwei Sonnenbrillen

Für eine Beute von 3 Euro und zwei Sonnenbrillen zertrümmerte der noch unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines grauen Audi Q 2. Der Sachschaden übersteigt den Wert der Beute deutlich. Die Tat in der Sybelstraße war von Mittwoch auf Donnerstag, 21. April, zwischen 19 und 06.55 Uhr. Hinweise in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

3. Kirchhain - Tatort: Parkplatz Busbahnhof

Auf dem Parkplatz beim Busbahnhof im Feldweg kam es zu mindestens zwei Sachbeschädigungen an Autos. Betroffen waren ein Mini-Cabriolet und ein VW Polo. Die Tatzeit beim Mini erstreckt sich auf die Zeit zwischen 12 Uhr am Freitag und 12.10 Uhr am nachfolgenden Montag, 18. April. Der Schaden durch das aufgeschlitzte Dach und die zerstörte Heckscheibe liegt bei mehreren Tausend Euro. Beim Polo lässt sich die Tatzeit einschränken auf die Zeit von Sonntag auf Montag zwischen 19 und 12 Uhr. Beim Polo war die Heckscheibe zertrümmert. Ob aus den Autos auch etwas fehlt, steht derzeit noch nicht fest. Wer hat mutmaßlich in der Nacht zum Montag, 18. April, am Tatort Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wehrda - Zweifelhafte Fahrtauglichkeit

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag, 21. April, gegen 08.15 Uhr im Industriegebiet in Wehrda einen 30 Jahre alten Autofahrer. Verschiedene Auffälligkeiten ließen Zweifel an seiner Fahrtauglichkeit aufkommen. Der Mann räumte letztlich ein, täglich Codein zu konsumieren. Ein Drogentest reagierte dann auf Morphin, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und eine Blutprobe veranlasste.

