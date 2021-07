Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeugbrand in Kaufhaus-Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

In der Kaufland-Tiefgarage an der Calwer Straße in Sindelfingen ist am Freitag gegen 13:00 Uhr ein Mercedes aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die sofort verständigte Feuerwehr kam mit 36 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen zum Brandort und hatte den im Fußraum des Fahrzeugs entstandenen Brand gegen 13:30 Uhr gelöscht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Feuerwehr und Polizei die Tiefgarage komplett gesperrt. Ab 13:30 Uhr konnten Kunden des Hauses wieder zu ihren Autos. Die Tiefgarage oder andere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der am Mercedes entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

