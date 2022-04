Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mit Reizgas gesprüht - Zeugen gesucht! + Überfall in der Uferstraße - Kripo sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lohra - Mit Reizgas gesprüht - Zeugen gesucht!

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich nach den Angaben der betroffenen beiden 15 Jahre alten Jugendlichen am Dienstag, 19. April, gegen 21.30 Uhr, nahe dem Spielplatz auf dem Fußweg zwischen der Neuen Mitte und dem Netto-Markt ereignete. Beim Spielplatz kamen den Jugendlichen zwei 18 bis 25 Jahre alte, zwischen 1,75 und 1,80 Meter große, schwarz gekleidete Männer entgegen. Ohne Grund und wortlos sprühte einer der Männer den beiden Judenglichen Reizgas ins Gesicht, was zu brennenden Augen und Reizungen der Atemwege und Haut führte. Die Jugendlichen beschrieben die Männer als mitteleuropäsiche Typen. Der Sprüher hatte einen schwarzen Vollbart und einen Bauchansatz, der Begleiter war eher schlank. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden und um Hinweise, die zur Identifizierung der beschriebenen Männer führen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Überfall in der Uferstraße - Kripo sucht Zeugen

Nach bisherigen Informationen kam es am Dienstag, 19. April, gegen 23.30 Uhr, an der Ecke Uferstraße/Wolffstraße zu einem Überfall auf zwei Männer. Einem von ihnen gelang die rechtzeitige Flucht. Den anderen bedrohte der Täter mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld und Umhängetasche. Letztlich flüchtete der Täter mit seiner Beute. Die beiden 22 Jahre alten Opfer blieben körperlich unverletzt. Wer war zur Tatzeit am Tatort oder in der Nähe? Wer hat das Geschehen beobachtet? Wem sind flüchtende Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

