Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Anhängers und 700 Liter Dieselkraftstoff in 17111 Borrentin

Demmin (ots)

Am 19.08.2021 gegen 16:30 Uhr wurde das Polizeihauptrevier in Demmin über den Diebstahl eines Anhängers sowie einer größeren Menge Dieselkraftstoff in der Nähe von Borrentin informiert. Gegenüber den Polizeibeamten gab der Mitarbeiter einer Malchiner Agrarfirma an, dass am südlichen Ortsrand von Borrentin, nahe der Bundesstraße 194, zwei Mähdrescher sowie der besagte Anhänger am 18.08.2021 gegen 12:00 Uhr abgestellt wurden. Bei der Rückkehr der Mitarbeiter wurde der Diebstahl bemerkt und umgehend bei der Polizei gemeldet. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen einachsigen, gelben Druckluftkompressor, der hinter ein Zugfahrzeug gehängt werden kann. Er ist Eigentum einer Verleihfirma aus Vorpommern. Am Anhänger ist das amtliche Kennzeichen OVP-TH12 angebracht. Darüber hinaus wurden aus den beiden abgestellten Mähdreschern nach ersten Erkenntnissen etwa 700 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Insgesamt wird von einem Schaden von etwa 5.000 Euro ausgegangen.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum, die Bundesstraße 194 befahren und Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Demmin unter 03998/254224 oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell