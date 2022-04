Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eingeschlagene Autoscheiben + Tritte gegen Autos + Vandalismus an der Gesamtschule + Graffiti + Auseinandersetzung am Gerhard-Jahn-Platz + 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Eingeschlagene Autoscheiben

Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, 21. April auf dem Parkplatz des Schwesternwohnheims in der Wilhelm-Röpke-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat ungewöhnliche Geräusche gehört (Schlaggeräusche oder das Bersten von Scheiben) und wem ist dort eine Person aufgefallen? Die Polizei ermittelt, nachdem der oder die Täter in der Nacht die Scheiben von mindestens vier Autos einschlugen. Derzeit steht noch nicht fest, ob und was aus den Fahrzeugen fehlt. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Tritte gegen Autos

Nach einer Zeugenaussage trat ein mit blauer Jacke bekleideter Mann auf seinem Weg durch die Dresdener Straße gegen Autos. Der Mann hatte einen Rucksack bei sich. Die Fahndung nach dem nicht weiter beschriebenen Mann blieb erfolglos. An mindestens zwei Fahrzeugen hatten die Tritte Schäden an Beleuchtungseinrichtungen verursacht. Die Tatzeit dieser Sachbeschädigungen war am Mittwoch, 20. April, um 22 Uhr. Wer war zu dieser Zeit in der Dresdener Straße? Wem ist der vage beschriebene Mann noch aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dieser Person geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Heskem - Vandalismus an der Gesamtschule

Über die Osterfeiertage zwischen Gründonnerstag (14. April, 15 Uhr) und Dienstag, 19. April hinterließen Vandalen ihre Spuren in der Gesamtschule Heskem. Der oder die Täter verschafften sich auf noch nicht feststehende Weise, möglicherweise durch eine unverschlossene Tür Zugang in die Schule. In einem Klassenzimmer rissen sie den Feuerlöscher von der Wand, beschädigten mit diesem eine Fensterscheibe und zerstörten einen PC-Monitor. Außerdem ging ein Waschbecken zu Bruch und man warf Tische und Stühle umher. In einem weiteren Klassenzimmer zeigte sich hinsichtlich der umhergeworfenen Tische und Stühle das gleiche Bild. Letztendlich malten der oder die Täter mit der Kreide noch ein großes, seitgenverkehrtes Hakenkreuz auf eine Tafel. Wem sind im genannten Tatzeitraum Personen in der Schule oder auf dem Schulgelände aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti

Sexuelle Symbole und beleidigende Worte sprühten noch unbekannte Täter auf eine Hauswand und die Holzverkleidung eines Mülltonnenstellplatzes in der Sudetenstraße. Der Schaden durch diese Varbschmierereien beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit der Sachbeschädigungen war von Dienstag auf Mittwoch, 20. April, zwischen 16 und 07 Uhr. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Auseinandersetzung am Gerhard-Jahn-Platz - Zeugen gesucht

Aus noch unbekannten Gründen eskalierte eine Auseinandersetzung zweier Gruppen mit insgesamt wohl fünf Personen. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren erlitten dabei durch den Einsatz von Reizstoff Verletzungen. Von den frei Geflüchteten gibt es eine nur vage Beschreibung. Die Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Einer trug eine Lederjacke und ein "Bundeswehrcappie". Er hatte eine Gitarre und einen beigen Hund bei sich. Eine zweite Person fiel durch die orangefarbene Hose, der dritte durch seinen ebenfalls orangefarbenen Rucksack auf. Die Auseinandersetzung war am Mittwoch, 20. April, gegen 19.10 Uhr auf dem Radweg beim Gerhard-Jahn-Platz unterhalb des Enchiladas. Wer hat das Geschehen dort gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der drei geflüchteten Beteiligten beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Haartstraße - Schaden an schwarzem Seat Tarraco

Der Schaden an der Front des schwarzen Seat Tarraco deutete auf eine Kollision bei einem Rangiermanöver hin. Möglicherweise verursachte eine Anhängerkupplung den Bruch der Frontschürze und die Delle im Kennzeichen. Der Unfall passierte nach ersten Ermittlungen vermutlich am Sonntag, 17. April, zwischen 22 und 23.30 Uhr. Bei den ersten Befragungen in der nachbarschaft ergaben sich keine Ermittlungsansätze. Der Seat parkte zur Unfallzeit vorschriftsmäßig am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Haartstraße 2. Die Front des Autos stand zur Behringstraße. Wer kann etwas zu dem vor dem Seat geparkten Auto sagen? Wer hat das Rangiermanöver gesehen oder das Kollisionsgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Rauschenberg - Flucht nach Parkplatzrempler

Die Polizei Stadtallendorf sucht nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Bahnhofstraße Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen dunklen Ford Kombi und verursachte hinten rechts einen Schaden von mindestens 1200 Euro. Der Unfall passierte am Dienstag, 19. April, zwischen 13.10 und 13.50 Uhr. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

