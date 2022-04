Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2 x Straßenverkehrsgefährdungen + Graffiti + Exhibitionist identifiziert + 2 Einbrüche + Beschädigte Fahrzeuge + Fischwilderei + Polizeikontrollen + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Polizei sucht Opfer und Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung durch grünen Jeep

Biedenkopf/Bad Laasphe

Die auffällige Fahrweise des grünen Jeeps mit BLB - Kennzeichen zog sich von der Ortsumgehung Biedenkopf bis vermutlich Bad Laasphe. Der Vorfall war am Samstag, 16. April, zwischen 04.55 und 05.15 Uhr. Nach ersten Informationen kam der Jeep von der Ludwigshütte und bog offenbar trotz Rot zeigender Ampel auf die Umgehungsstraße ab. Bereits durch dieses Manöver mussten Autofahrer auf der Umgehungsstraße zur Verhinderung eines Unfalls bremsen. Auf der weiteren Strecke Richtung Bad Laasphe stellte sich der Jeep zwischenzeitlich quer, fuhr dann wieder mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen weiter. Der Jeepfahrer überholte und bremste die Überholten danach aus. Nach einer Wiederanfahrt nach kurzem Stopp kam es nach Zeugenaussagen beinahe zu einem Unfall mit einem gerade vorbeifahrenden Lastwagen. Der noch unbekannter Lastwagenfahrer musste aufgrund der Fahrweise des Jeeps ausweichen. Letztendlich verließen die Fahrer des Jeeps und weiterer mindestens zwei Fahrzeuge vermutlich in Bad Laasphe vor einer roten Ampel kurz ihr Auto, wechselten ein paart Worte und fuhren dann weiter. Die Polizei Biedenkopf ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und bittet die von der Fahrweise des Jeepfahrers betroffenen Opfer und Zeugen dringend, sich zu melden. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Erdhausen - Ausgehobene Gullydeckel

Wer Gullydeckel entfernt, schafft große Löcher auf der Straße und damit Gefahrenquellen für Fußgänger, Zweirad- und auch Autofahrer. Landen die Deckel auch noch auf der Straße stellen sie Hindernisse dar, die ebenfalls zu gravierenden Schäden führen können. "Ein solches Handeln ist gefährlich. Die Polizei ermittelt in derartigen Fällen immer wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr." Der letzte derartige Fall war von Donnerstag auf Freitag, 15. April, zwischen 21.30 und 08 uhr in der Straße Am Wickelstrauch. Die beiden ausgehobenen Deckel landeten auf angrenzenden Grundstücken. Die Polizei setzte die Deckel wieder ein. Bisher ist der Polizei noch kein weiterer Personen- oder Sachschaden in diesem Zusammenhang gemeldet worden. Etwaige Opfer werden gebeten, sich zu melden. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind eine oder mehrere Personen am Wickelstrauch aufgefallen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Graffiti

Der Staatsschutz der Kripo Marburg ermittelt wegen der offensichtlichen politischen Motivation und einem eindeutigen Bezug zum Krieg in der Ukraine in zwei Fällen wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Ein Tatort war dabei der Rotenberg in der Marburger Oberstadt. Die Tatzeit liegt vor Freitag, 15. April, 12.30 Uhr. Der oder die Täter hatten mit weißer Farbe ein 110 x 170 Zentimeter großen Buchstaben, ein "Z", auf die Straße gesprüht. Der gleiche und ebenfalls weiße, allerdings nur 15 x 15 Zentimeter große Buchstabe befand sich zudem auf einem Vorwegweiser auf der Kreisstraße 79 am Kreisverkehr von Marburg Michelbach nach Caldern. Die Meldung über diese Sachbeschädigung erreichte die Polizei am Freitag, 15. April, um 21.10 Uhr. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wem sind eine oder mehrere Personen z.B. mit weißen Farbanhaftungen an Kleidung oder Haut aufgefallen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Exhibitionist identifiziert

Dank der schnellen guten Reaktion einer jungen Frau identifizierte die Polizei einen 38 Jahre alten Lastwagenfahrer. Er steht unter dem Verdacht, am Mittwoch, 13. April, gegen 12.15 Uhr exhibitionistische Handlungen auf dem Fahrradweg am Erlensee ausgeführt zu haben. Die junge Frau erkannte den Mann, den sie zuvor passiert hatte und der sie angesprochen hatte, wieder als er in seinen Lastwagen einstieg. Sie merkte sich das Kennzeichen und rief sofort die Polizei an, die den Lastwagen später im Lahntal anhielt und den Fahrer kontrollierte.

Marburg - Einbrecher klaut seltene Sammlerkarten und Bargeld

Ein Einbrecher stahl aus einer Wohnung das Bargeld aus einer Spardose und eine Mappe mit seltenen Yugioh-Sammlerkarten. Der Einbruch in dem Mehrparteienhaus in der Straße Am Richtsberg war zwischen Donnerstag, 07 und Samstag, 16. April. Die Sammlerkarten haben neben dem ideellen Wert einen geschätzten Sachwert von mindestens 1000 Euro. Aus der Spardose fehlen mehrere hundert Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wo sind seit der Tatzeit Yugioh Sammlerkarten aufgetaucht oder zum Verkauf angeboten worden? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch im Barfüßertor

Beim Einbruch in die Geschäftsräume einer Praxis in der Straße Barfüßertor erbeuteten der oder die Täter das geringe Bargeld aus einer Geldkassette. Die Kripo Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit am Montag, 18. April, zwischen 14.30 und 14.45 Uhr. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Weil der Rollerfahrer im Gegensatz zu seiner Mitfahrerin ohne Helm auf dem Motorroller saß, stoppte ihn die Polizei. Dadurch kam dann heraus, dass der 17-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sein Drogentest reagierte positiv, sodass die Polizei die Blutprobe veranlasste und die Weiterfahrt untersagte. Die Kontrolle war am Samstag, 15. April, um 15.25 Uhr auf der B 454. In der Nacht zum Ostersonntag überprüft die Polizei Stadtallendorf um 02.50 Uhr in der Bahnhofstraße einen Autofahrer. Als der 33 Jahre alte Fahrer ausstieg, wehte den Beamten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Außerdem konnte der Mann nur stark schwankend neben dem Auto stehen. Die Ablehnung des Alkotests half bei den vorliegenden Verdachtsmomenten gar nichts. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Autoschlüssel sicher.

Marburg - 16-Jähriger mit Drogen in der Tasche

In der Nacht zum Montag, 18. April, war eine Streife der Polizei Marburg besonders aufmerksam und bemerkte gegen 23.30 Uhr in einem Marburger Ortsteil eine Person, die bei völliger Dunkelheit mit dem Rad auf dem Gehweg fuhr. Die Beamten erwarteten den Radfahrer ein paar Meter weiter zur Kontrolle und beobachteten ihn dabei. Als der die bevorstehende Kontrolle durch die Polizei bemerkte, löste er ziemlich hektisch seine Bauchtasche vom Körper und warf sie weg. Die Polizei fand die Tasche und darin neben den Ausweisdokumenten auch insgesamt etwas über 50 Gramm eines Betäubungsmittels. Zudem hatte der Jugendliche noch ein Springmesser griffbereit in der Hosentasche. Gegen ihn besteht der Verdacht des Besitzes und Handelns mit Betäubungsmitteln mit Waffen.

Marbach - Fahrertür und Spiegel verkratzt

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Emil-von-Behring-Straße kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Golf VI. Die Kratzer an der Fahrertür und dem linken Außenspiegel bedeuten einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Derzeit geht die Polizei von einer mutwilligen Sachbeschädigung und nicht von einer Unfallflucht aus. Der Schaden entstand von Mittwoch auf Donnerstag, 14. April, zwischen 20 und 07.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Roter Fiesta verkratzt

Die Kratzer befanden sich auf beiden Seiten und auf der Motorhaube des roten Ford Fiesta. Außerdem war der vordere linke Scheinwerfer eingeschlagen. Der Schaden an dem Auto beträgt mehrere Tausend Euro. Die Tatzeit der Sachbeschädigung liegt zwischen 14 Uhr am Freitag und 16 Uhr am Sonntag, 17. April. Der Fiesta parkte in dieser Zeit auf dem Parkplatz an der Pinnhecke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Schweinsberg - Platte Reifen

Als die Besitzerin am Montag, 18. April, um 17 Uhr zu ihrem am frühen Morgen um 04 Uhr abgestellten weißen Ford Fiesta zurückkehrte, waren drei von vier Reifen platt, offenbar mutwillig beschädigt. Das Auto stand zur Tatzeit in der Dannenröder Straße. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Fischwilderei am Stausee

Nach dem Fund eines sogenannten Stellnetzes ermittelt die Polizei Biedenkopf wegen des Verdachts der Fischwilderei. Das an der rechten Seite im Perfstausee gefundene Netz aus Angelschnur mit einer Maschenweite von 5 x 5 Zentimetern war etwa 50 Meter lang und einen Meter hoch. Es hing befestigt am Ufer frei im Wasser und war beschwert durch in Tücher gepackte Flusskiesel. Als Boje diente eine Bierflasche. Im netzt hatten sich ein Karpfen und ein Flusskrebs verfangen. Beide Tiere konnten wieder ausgesetzt werden. Gefunden wurde das Netz am Samstag, 16. April, gegen 14.30 Uhr. Der Zeitraum der Einbringung kann zurückgehen bis zum Freitag, 01. April. Da das Netz von keinem der ansässigen Fischereivereine stammt, besteht der Verdacht der Fischwilderei. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Bischoffen/Gladenbach/Biedenkopf - Polizeikontrollen an der Zollbuche und Sackpfeife

Die Verkehrsdienste der Polizei im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Lahn-Dill-Kreis kontrollierten am "Car-Freitag" nicht nur die Autos, sondern auch die Kradfahrer. Der Großteil der Motoradfahrer begrüßte die Kontrollen so wörtlich "in der Hoffnung auf die Identifizierung und Aussortierung der "schwarzen Schafe" ausdrücklich.

An verschiedenen Kontrollstellen in Mittelhessen insbesondere an der Zollbuche an der B 255 und auf der B 253 an der Sackpfeife überprüfte die Polizei die Geschwindigkeit und die Technik. Bei 17 kontrollierten Krädern und Kradfahrern mussten die Beamten insgesamt sieben Mal einschreiten. Bei drei Motorrädern war die Betriebserlaubnis nach technischen Veränderungen erloschen. Insgesamt fuhren 71 (knapp 4, 34 Prozent) aller zwischen 09 und 16 Uhr gemessenen 1636 Fahrzeugführer zu schnell. Erlaubt waren auf der B 253 100 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag war ein Kradfahrer aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, der die Kontrollstelle mit 180 km/ passierte. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 700 EUR, ein dreimonatiges Fahrverbot, sowie 2 Punkte.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Cölbe/Kirchhain - Unfallstelle gesucht

Die Polizei hat den beschädigten schwarzen Opel Mokka und auch den beschädigten Pkw- Anhänger gefunden, allerdings nicht die Unfallstelle. Aufgrund bisheriger Informationen war der Unfall offenbar auf der B 62 zwischen den Anschlussstellen Bürgeln/Ginseldorf und Kirchhahin. Das Gespann scheint von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt zu sein. Der Unfall passierte bereits am Dienstag, 0. April, gegen 11.45 Uhr. Die Polizei hofft aufgrund der starken Frequentierung der B 62 zur Tageszeit auf Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, sich zu melden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Lohra - Ausweichmanöver wegen eines Überholers endet mit Schaden

Ein Überhol- und ein dadurch verursachtes Ausweichmanöver führten am Donnerstag, 07. April, zu einem Schaden an einem schwarzen Opel Corsa. Das Unfallgeschehen ereignete sich zwischen 16 und 16.15 Uhr auf der Landstraße 3048 zwischen der Etzelmühle und Damm. Die Fahrerin des Corsa war auf dem Weg nach Damm, als ihr ein überholendes Auto auf ihrer Spur entgegenkam. Zu Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes wich die Opelfahrerin nach rechts aus. Sie überfuhr dabei einen hohen Bordstein, was wie sich herausstellte zu einem Schaden von mindestens 1000 Euro an der Frontschürze und der Stoßstange führte. Leider gibt es weder zu dem überholenden noch zum überholten Auto Hinweise. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des überholten Autos werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

