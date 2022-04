Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher erbeuten Bargeld + Immer wieder Betrug mit der WhatsApp-Masche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrecher erbeuten Bargeld

Die Tür zu den Betriebsräumen war eingetreten, sämtliche Schränke und Schubladen ganz offensichtlich durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten bei dem Einbruch in Praxisräume in der Deutschhausstraße aus einer Kasse und einem Sparschwein einen insgesamt dreistelligen Bargeldbetrag. Der Einbruch war zwischen 14 Uhr am Donnerstag, 14. April und 07.10 Uhr am Dienstag 19. April. Ob es einen Zusammenhang mit einem gleichartigen Einbruch in Praxisräume im Barfüßertor gibt (siehe Presseinfo v. 19. April) steht nicht fest und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kripo Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Immer wieder Betrug mit der WhatsApp-Masche

(Bezug zu Presseinformationen der Polizei Marburg 12.11.2021, 23.03.22, 24.03.22 und 12.04.22) siehe z.B. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5158489

Die Betrüger probieren es immer wieder und haben leider trotz vielfältiger Warnungen auch mit der WhatsApp-Masche immer mal wieder Erfolg. Über das zurückliegende Osterwochenende fielen mehrere Menschen in Mittelhessen auf diese Betrugsmasche herein. Unter den Opfern leben auch welche im Landkreis Marburg Biedenkopf. Eine Frau überwies in dem Glauben ihrem Sohn zu helfen per Sofortüberweisung den erbetenen Betrag von mehr als 2000 Euro. Ihre Versuche vor dem Transfer den Sohn zu erreichen blieben erfolglos, sodass sie sich zur Soforthilfe entschloss. Erst beim persönlichen Treffen drei Tage später flog der Schwindel auf. Das Geld ließ sich nicht mehr zurückordern.

Hier war die bekannte Masche erfolgreich. Die Frau erhielt im Chat des Messengers angeblich vom Sohn die Nachricht über ein neues Mobiltelefon und die damit einhergehende Änderung der Nummer. Nach einigem Hin- und Her im Chat, äußerte der "Sohn" dann die Bitte um Begleichung einer Rechnung, da er das mit dem neuen Handy noch nicht selbst machen kann.

"Spätestens dann, wenn es in dem Chat ums Geld geht, gilt die höchste Alarmstufe und es ist Vorsicht geboten. Hier verfahren die Betrüger mit der WhatsApp-Masche genau wie die Enkeltrickbetrüger, Schockanrufer oder falschen Polizeibeamten. Jede Story, egal ob bei einem unerwarteten Anruf oder einer SMS- oder Chatkonversation, endet mit einer Geldforderung. Man kann sich nur davor schützen, Opfer von diesen Betrügern zu werden, wenn man bei Geldforderungen grundsätzlich auflegt und den persönlichen Kontakt zum angeblich Hilfebedürftigen sucht!"

"Diese WhatsApp-Masche ist seit mehreren Monaten auf dem Vormarsch und die Betrüger gehen, wie bei den anderen Betrugsarten auch, variantenreich und geschickt vor. Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und um gibt folgende Tipps.

- Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen Sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein persönliches Treffen, geht das nicht hilft ein selbst gewählter Rückruf über die bekannte alte Rufnummer oder optimaler Weise ein Video-Anruf. - Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen bestenfalls bei einem Treffen gesprochen zu haben. - Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummern. So erschweren Sie Betrügern das Leben. - Reden Sie mit Freunden, Verwandten, Angehörigen über die Betrugsmaschen und sprechen Sie Vorgehens- und/oder Verhaltensweisen ab. - Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind! Der Verzicht auf eine Anzeige hilft ausschließlich nur den Betrügern

