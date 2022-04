Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht in Sterzhausen - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lahntal - Spiegel abgefahren

Auf der Ortsdurchgangsstraße von Sterzhausen, der Wittgensteiner Straße, ereignete sich am Mittwoch, 20. April, um 12.05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Aufgrund des hohen Fuß- und Fahrzeugverkehrs zur Unfallzeit hofft die Polizei auf Unfallzeugen. Bislang gibt es lediglich Zeugen, die den Knall der Kollision hörten. Hinweise zum Verursacher oder das verursachende Fahrzeug gab es bislang nicht. Der Unfallverursacher befand sich auf der Fahrt durch den Ort Richtung Biedenkopf/Caldern. Beim Vorbeifahren beschädigte das noch unbekannte Fahrzeug den parallel zur Straße auf einer Parktasche vor dem Anwesen Wittgensteiner Straße 3 geparkten braunen VW Passat. Offensichtlich schlugen beim Passieren die Außenspiegel gegeneinander. Möglicherweise entstand auch am verursachenden Auto eine Spiegelschaden, in diesem Fall ein Schaden am rechten Außenspiegel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

