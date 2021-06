Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen-Fürstenberg) Steinplatte des Altars in der Fürstenberg Kapelle beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (04. - 08.06.2021)

Hüfingen-Fürstenberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 09 Uhr, haben unbekannte Täter in der Fürstenberg Kapelle an der Neudinger Straße eine Steinplatte am Altar der Kapelle beschädigt. Vermutlich kletterten die Täter über das vorhandene Stahltor vor dem Altarbereich der Kapelle. Anschließend schoben die Eindringlinge die etwa 1,5 Meter breite und schwere Sandsteinplatte vom Unterbau des Altars, wobei diese zu Bruch ging. Nach erster Einschätzung entstand dabei rund 300 Euro Sachschaden. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise

