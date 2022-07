Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Kaffeemaschine in Brand geraten

Haren (ots)

Am Freitag geriet aus bisher ungeklärter Ursache gegen 17 Uhr eine Kaffeemaschine in der Küche eines Wohnhauses an der Carl-Orff-Straße in Haren in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf die Küche über. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

