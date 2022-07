Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Wielen (ots)

Auf der Kreisstraße in Wielen kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 36-jährige Fahrer eines M.Go war gegen 15.15 Uhr auf dem Hooge Weg in Richtung Dorfstraße unterwegs. Als er an einer dortigen Kreuzung die Kreisstraße überquerte, übersah er den Opel eines 60-Jährigen, der die Straße in Richtung Wilsum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Unmittelbar danach kam es zu einer weiteren Kollision mit dem BMW eines 77-Jährigen, auf der Kreisstraße in Richtung L43 unterwegs war. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 73-jährige Beifahrerin im BMW erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.500 Euro.

