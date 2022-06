POL-HS: Kupferrohre auf Baustelle entwendet

Gangelt (ots) - Am Montag (13. Juni) kam es zwischen 08.10 Uhr und 16 Uhr an der Sittarder Straße sowie gegen 14.15 Uhr an der Mercatorstraße zu versuchten Diebstählen von Kleinkrafträdern. In beiden Fällen manipulierten die Täter an den Zündschlössern. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Zweiräder zu stehlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr