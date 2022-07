Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Fahrzeugdiebstahl scheitert

Zwei Unbekannte versuchten am Donnerstagabend in Heilbronn-Böckingen einen Pkw zu entwenden. Der VW Sharan stand gegen 23.45 Uhr in der Friedenstraße, als die Alarmanlage auslöste. Vermutlich versuchten die Täter, die von einem Nachbarn beobachtet werden konnten, das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel, den der Besitzer am Vortag verloren hatte, zu öffnen. Bei Auslösen des Alarms flüchteten die beiden ohne etwas zu entwenden. Die Personen werden als etwa 1,70 Meter und 1,65 Meter groß beschrieben und waren beide sehr schlank. Sie hatten kurze dunkle Haare und trugen orangene Oberteile und orangefarbene Hosen. Zeuge, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Nach Ausweichmanöver auf Dach gelandet - Verursacher gesucht

Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht nach einem Unfall am Donnerstagabend in Heilbronn nach dem Verursacher eines Unfalls mit rund 40.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer eines BMWs befuhr gegen 20.30 Uhr die Kreisstraße von Klingelberg in Richtung Leingarten. Etwa 500 Meter nach Ortsende kam ihm in einer Linkskurve ein anderer Pkw, teilweise auf seiner Spur, entgegen. Daraufhin wich der 38-Jährige aus und geriet ins Schleudern. Sein Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der entgegenkommende fuhr davon. Es könnte sich hierbei um eine VW Golf gehandelt haben. Beim Unfall wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Eppingen: Flucht nach 5.000 Euro-Schaden

Einen Sachschaden von 5.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Donnerstagvormittag in Eppingen und verschwand. Der Fahrzeuglenker streifte zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr einen in der Bismarckstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Tiguan, vermutlich beim Vorbeifahren in Richtung Theodor-Strom-Straße. Am VW entstanden dabei blaue und weiße Lackspuren an der linken Fahrzeugseite. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem gegebenenfalls blauweißen Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Unbekannter legt Tierfutter aus

Eine 16-Jährige beobachtete am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr, wie ein unbekannter Mann in der Heilbronner Schickhardtstraße Tierfutter auf dem Gehweg auslegte. Bei einer weiteren Nachschau wurden mehrere Stellen in der Nähe entdeckt, wo das selbe Futter ausgelegt war. Die Katze der Familie hatte davon gefressen und dem Tier ging es dadurch schlecht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu einem Mann mittleren Alters mit einem roten T-Shirt und einer braunen kurzen Hose geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Harley-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein 64-Jähriger kollidierte am Mittwochabend in Neuenstadt mit seiner Harley-Davidson mit einem VW Polo. Die 71-jährige Pkw-Lenkerin befuhr gegen 17.45 Uhr die Benzstraße in Richtung Öhringer Straße und wollte diese überqueren, um in die Gymnasiumstraße zu gelangen. Dort blieb sie stehen, um ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug passieren zu lassen. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah sie vermutlich den, aus Richtung Innenstadt kommenden, Motorradfahrer. Die Frau versuchte noch auszuweichen und zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Durch den Aufprall kam der 64-Jährige zu Fall und wurde verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Untergruppenbach: Auffahrunfall mit verletzter Person

Eine verletzte Pkw-Lenkerin und rund 7.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen in Untergruppenbach. Die Fahrerin eines Fiat war gegen 7.30 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richung Ilsfelder Straße unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr sie auf einen vorausfahrenden VW auf und verletzte sich leicht. Die Fiat-Lenkerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die VW-Lenkerin blieb unverletzt.

A 81/ Weinsberg: 110.000 Euro Schaden bei Unfall mit AMG-Mercedes

Am Donnerstagabend überschlug sich auf der A81 bei Weinsberg ein Mercedes. Der 44-jährige Fahrer des Pkws war gegen 21 Uhr zwischen der Anschlusstelle Weinsberg und dem Weinsbergkreuz unterwegs. Hierbei fuhr er auf dem mittleren Fahrstreifen, als sein linker Vorderreifen platzte. Hierdurch schleuderte der Mercedes nach links in die Betonschutzplanke und anschließend nach rechts in eine Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem mittleren und rechten Fahrsteifen zum Stehen. Am AMG entstand Sachschaden von rund 110.000 Euro und der Pkw wurde abgeschleppt. Der Fahrer blieb unverletzt.

