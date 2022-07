Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Limbach: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht den Verursacher eines Unfalls am Mittwoch in Limbach. Eine Hyundai-Fahrerin parkte ihren Pkw zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam stelle sie Beschädigungen in Höhe von rund 500 Euro fest. Zuvor sah die Frau noch einen schwarzen SUV, der neben ihrem Hyundai geparkt war. Ob dieser für die Schäden verantwortlich war, ist unbekannt. Daher werden Zeugen, die Hinweise zu den Beschädigungen geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Quad gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag und Mittwoch in Mosbach-Neckarelz ein Quad von einem Schrebergarten. Das nicht zugelassene Fahrzeug stand zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 13.30 Uhr am Mittwoch auf dem Gelände "Im Weißen Feld" vor einer Gartenhütte, wo die Täter es entwendeten. Es entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell