Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Unfall bei Überholmanöver - Zeugen gesucht

Auf der Bundesstraße 19 bei Ingelfingen fuhr am Mittwoch aufgrund eines Überholvorgangs eines entgegenkommenden Fahrzeuges ein Fiat Punto Abarth-Fahrer gegen einen Leitpfosten. Der 35-jährige Fahrer des Fiats war gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Hohebach in Fahrtrichtung Stachenhausen unterwegs. Im Bereich eines geraden Streckenabschnitts kam ihm ein weißer Transporter entgegen. Als sich der Transporter ungefähr auf Höhe des Fiats befand, scherte hinter diesem eine silberfarbene BMW-Limousine zum Überholvorgang aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 35-Jährige mit seinem Pkw nach rechts aus, fuhr hierbei gegen einen Leitpfosten im Grünstreifen und kam zum Stehen. Die Fahrerin oder der Fahrer des BMWs scherte zuerst wieder hinter dem weißen Transporter ein, bevor sie oder er ihn letztendlich überholte und in Richtung Hohebach davonfuhr. Durch die Kollision mit dem Leitpfosten entstand an dem Fiat ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, der silberfarbenen BMW-Limousine mit deren Fahrerin oder Fahrer oder dem weißen Transporter machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Kran stürzt auf zwei Rohbauten

Am Mittwochnachmittag stürzte im Wohngebiet Haselbach in Künzelsau-Gaisbach auf einer Baustelle während Bauarbeiten ein Kran um. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kippte der Kran beim Anheben von Beton um und beschädigte dadurch zwei Rohbauten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Die örtliche Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften anwesend.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell