POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Leingarten-Großgartach: Fahrer eines weißen Pkws gesucht

Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht den Fahrer eines weißen Pkws, ähnlich eines Caddys, welcher am Dienstagmorgen in Leingarten-Großgartach einen 21-Jährigen nötigte. Der junge Mann befuhr mit seinem VW gegen 8.30 Uhr die Eppinger Straße in Richtung Rathaus. Als er den Bahnübergang querte, wurde er von einem weißen Pkw mit bunter Firmenaufschrift und einem Kennzeichen das mit "K" beginnt überholt. Das weiße Fahrzeug scherte direkt vor dem 21-Jährigen ein und hielt quer auf der Fahrbahn, wodurch ihm eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der unbekannte Fahrer stieg dann aus und trat gegen die Fahrzeugtüre des VWs, wodurch ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand. Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug Sicherheitsschuhe. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Kirchardt: Pkw umgekippt

Zwei Frauen wurden am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Kirchardt leicht verletzt. Die Lenkerin eines Opels befuhr gegen 15 Uhr die Daimler-Straße in Richtung Industriestraße. Im Einmündungsbereich der Daimlerstraße übersah sie wohl eine vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin und die Autos kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW um die eigene Achse geschleudert und kippte auf die linke Seite. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die leicht verletzten Frauen. Im Opel befanden sich noch drei Kinder, die beim Unfall nicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden von rund 33.000 Euro.

Heilbronn: Fahrer von BMW X3 gesucht

Beim Einparken beschädigte der Fahrer eines BMWs X3 einen anderen BMW am Dienstag in Heilbronn. Der Unbekannte X3-Fahrer blieb zwischen 11.45 Uhr und 11.49 Uhr an dem in der Bahnhofstraße geparkte BMW hängen. Vermutlich geschah dies beim rückwärts Einparken. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Ob der Fahrer den Unfall bemerkte ist unbekannt. Dieser wird als 35 bis 45 Jahre alt und als 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben und hatte dunkle Haare. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen oder grauen BMW X3 mit dem Baujahr 2006 bis 2008 handeln, an dem eine Anhängerkupplung vorhanden war. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Oedheim: Brand von zwei Stoppelfeldern

Zwei Stoppelfelder gerieten am Dienstagnachmittag bei Oedheim in Brand. Aus bislang unbekannter Ursache fing gegen 15 Uhr der Grünstreifen an der Kreisstraße 2140 zwischen dem Obstgut Heuchlingen und dem Willenbacher Grund Feuer. Aufgrund des Windes und der Trockenheit griff das Feuer auf ein abgeerntetes Getreidefeld über. Die Feuerwehr konnte den Brand auf einer Fläche von rund einem Hektar löschen. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Wenig später, gegen 16 Uhr, fing ein ebenfalls abgeerntetes Getreidefeld an der Landesstraße 1088 beim Gewann Kapellenäcker Feuer. Hier gerieten rund 200 Quadratmeter in Brand. Die Feuerwehr löschte auch hier das Feuer, wodurch ein Sachschaden vermieden werden konnte.

