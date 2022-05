Polizei Hamburg

POL-HH: 220520-1. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Autofahrer in Hamburg-Neuallermöhe

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 19.05.2022, 17:59 Uhr; Unfallort: Hamburg-Neuallermöhe, Nettelnburger Landweg/ Henriette-Herz-Ring

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zog sich ein 27-jähriger Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 27-Jährige mit seinem VW Golf den Nettelnburger Landweg im rechten Fahrstreifen in Richtung Bergedorf. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte sein Auto einen in gleicher Richtung im linken Fahrstreifen fahrenden Opel und geriet dadurch ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw gegen einen Kantstein, stieß mit einer Lärmschutzwand am rechten Fahrbahnrand zusammen, kippte und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen.

Der mutmaßlich nicht angegurtete Fahrer wurde aus seinem Auto geschleudert und lag teilweise unter seinem Pkw. Ersthelfer befreiten den Mann, der im weiteren Verlauf unter notärztlicher Begleitung mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Hier konnte sein Zustand stabilisiert werden, Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Spezialisten des Verkehrsunfalldienst Süd übernahmen die Ermittlungen und zogen zur Rekonstruktion des Geschehens einen Sachverständigen hinzu. Zudem ordneten die Ermittler eine Blutprobenentnahme gegen den 27-jährigen Ukrainer an, da der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestand.

Der Opel-Fahrer blieb unverletzt und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Der Nettelnburger Landweg blieb für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten im Bereich des Henriette-Herz-Rings bis etwas 21:30 Uhr vollgesperrt.

Die Ermittlungen dauern.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell