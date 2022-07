Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim: E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Einen vor dem Schulzentrum in Hardheim abgestellten E-Scooter entwendeten Unbekannte am Dienstagmorgen. Der 15-jährige Besitzer des Rollers hatte diesen gegen 8.20 Uhr am Fahrradstellplatz abgestellt und bemerkte bei seiner Rückkehr gegen 13.00 Uhr das Fehlen des Zweirads. Wer Hinweise zum Verbleib des Rollers geben kann oder den Diebstahl beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim melden.

Adelsheim: Kleinwagen kollidiert mit Mähwerk - Hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag, gegen 20.40 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Roigheim und Sennfeld. Dort war ein Traktorfahrer unterwegs, der mit seinem Schlepper das Mähwerk eines Mähdreschers transportierte. Der 26-jährige Fahrer wollte von der Landesstraße aus nach links in einen Feldweg abbiegen, wo bereits der Mähdrescherfahrer auf das Arbeitsgerät wartete. Ein von hinten kommender Fahrer eines Kleinwagens erkannte die Situation zu spät und überholte das vor ihm fahrende Gespann. Auf der Landesstraße kollidierten der Ford und das Mähwerk. Durch die heftige Kollision war das Auto nicht mehr fahrbereit und das Mähwerk konnte nicht mehr eingesetzt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Neben Polizei und Abschleppdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, welche sich insbesondere um die Bergung und den Abtransport des Mähwerks kümmerte.

