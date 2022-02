Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann in eigener Wohnung niedergeschlagen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45307 E-Kray:

Samstagabend (12. Februar) wurde ein 23-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung niedergeschlagen und schwer verletzt.

Gegen 19:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf der Krayer Straße. Ein 23-jähriger Mann öffnete die Tür, während sich seine Lebensgefährtin in einem anderen Zimmer aufhielt. Die junge Frau vernahm ein lautes Geräusch und schloss sich aus Sorge in ein Zimmer ein. Von dort alarmierte sie sofort die Polizei und Rettungskräfte.

Die kurze Zeit später eingetroffenen Polizisten konnten den 23-jährigen verletzten Bewohner am Boden liegend auffinden. Er war bei Bewusstsein, jedoch nicht ansprechbar. Sie leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Eine Notärztin übernahm die weitere Behandlung, bevor er in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Wenn Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Krayer Straße zwischen der Wattenscheider Straße und Zur Beckhofe wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. Wenn Sie unabhängig von Beobachtungen Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder die Hintergründe der Tat kennen, melden Sie sich bitte ebenfalls. /PaPe

