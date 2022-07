POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pfedelbach-Windischenbach: E-Bike und Räder gestohlen

Unbekannte entwendeten am Sonntag ein E-Bike und Räder eines Mercedes in Pfedelbach-Windischenbach. Der oder die Täter gelangten gegen 23.15 Uhr in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Lupinenweg. Sie nahmen das Fahrrad und die Kompletträder im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro an sich und verschwanden. Vermutlich hielten sie sich anschließend noch in Öhringen nahe des Talwiesenwegs auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an den Örtlichkeiten machen konnten oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

