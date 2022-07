Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfallverursacher gesucht - Gibt es Zeugen?

Das Polizeirevier Buchen sucht nach einem Unfall am Montagabend in Buchen Zeugen. Der Besitzer eines Audi A6 parkte seinen Pkw zwischen 18 Uhr und 19 Uhr vorwärts in der Garageneinfahrt einer Kampfsportschule in der Hornbacher Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker parkte vermutlich einen grauen oder silberfarbenen Polo oder 4er Golf in einer danebenliegenden Parkbucht. Wahrscheinlich blieb dieser beim Rangieren an der hinteren Stoßstange des Audis hängen und verursachte einen Schaden von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Elztal: Motorrad kollidiert mit Pkw

Zwei verletzte Personen und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Elztal. Der 40-jährige Fahrer einer Yamaha befuhr gegen 13.30 Uhr die Bundesstraße 292 von Schefflenz in Richtung Elztal-Auerbach. Er überholte einen vorausfahrenden Pkw, der hinter zwei Lkws fuhr. Hierbei übersah er wohl einen entgegenkommenden 78-Jährigen mit seinem Citroen und kollidierte frontal mit dessen Pkw. Das Motorrad wurde nach rechts in eine angrenzende Böschung geschleudert und der Fahrer verletzt. Der 78-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Männer wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell