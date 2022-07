Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Fußgängerin verletzt

Ein Fahrradfahrer übersah am Montagvormittag vermutlich eine Fußgängerin in Heilbronn-Neckargartach und erfasste sie. Der Mann befuhr gegen 10.30 Uhr die Frankenbacher Straße in Richtung Frankenbach mit seinem Fahrrad. Die Frau lief zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg und beide kollidierten. Hierbei wurde die 53-Jährige verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bad Rappenau: Frau bei Unfall verletzt

Beim Abbiegen kollidierten am Montagabend in Bad Rappenau ein Audi und ein Opel. Die Fahrerin des Audis war gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 2119 unterwegs und wollte in Richtung Babstadt abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich die Ford-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß, bei dem eine Mitfahrerin im Opel leicht verletzt wurde. Die Frau wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Eppingen: 5.000 Euro Schaden hinterlassen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag einen in Eppingen geparkten Pkw und flüchtete. Der Besitzer stellte seinen Mercedes gegen 8 Uhr in einem Parkhaus in der Wilhelmstraße ab. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkam fand er Beschädigungen in Höhe von rund 5.000 Euro vor. Vermutlich wurden diese beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn-Horkheim: Drei Personen nach Diebstahl auf frischer Tat erwischt

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten am Dienstag drei Personen in Heilbronn-Horkheim festgenommen werden. Die Männer entwendeten gegen 1 Uhr Altmetall von einem Gelände in der Amsterdamer Straße. Hierbei konnten sie von einem Zeugen beobachtet werden, der die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten alle drei Personen widerstandslos festnehmen. Nach Abschluss der weiteren Maßnahmen wurden diese auf freien Fuß entlassen. Das Diebesgut konnte in Tatortnähe aufgefunden werden.

Heilbronn: Diebstahl - Zeugen gesucht

Vermutlich mit einem Fahrzeug transportierten Unbekannte am Wochenende Teile einer Putzmaschine in Heilbronn ab. Die Täter bauten die Teile des Gerätes auf einer Baustelle in der Sontheimer Straße zwischen 11.30 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag aus. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Aufgrund des Gewichts wird davon ausgegangen, dass das Material mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Leingarten: Gefährlicher Überholvorgang - Zeugen gesucht

Aus einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen scherte am Montagmorgen ein Pkw aus und gefährdete dadurch die Fahrerin eines Audi A4, sodass diese mit ihrem Pkw eine Warnbarke streifte. Die Frau fuhr gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 293 von Schwaigern in Richtung Heilbronn, als das entegenkoommende Fahrzeug auf ihre Fahrbahn ausscherte und zum Überholen ansetzte. Die Audi-Lenkerin wich nach rechts aus, wodurch ihr ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Der Überholende fuhr weiter. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Wüstenrot: Kollision im Gegenverkehr

Drei Fahrzeuge kollidierten am Montagabend bei Wüstenrot. Der Fahrer eines Volvos befuhr gegen 18.30 Uhr die Bundesstraße 39 von Ammertsweiler in Richtung Weihenbronn. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne geriet er in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug mit einem Fiat 500 zusammen und prallte daraufhin frontal gegen einen Seat. Hierbei wurden alle drei Pkw-Lenker leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro.

A 6 / Bretzfeld: Tödlicher Verkehrsunfall

Vermutlich weil der Fahrer eines Kleintransporters nicht angeschnallt war, wurde er am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der A6 so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 83-Jährige fuhr gegen 8.20 Uhr von der Anschlussstelle Bretzfeld in Richtung des Weinsberger Kreuzes. Hier übersah er wohl das dortige Stauende und kollidierte mit einem stehenden Lkw. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell