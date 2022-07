Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2022 mit einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis und dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Getreidefeld geriet in Brand Zwischen Messelhausen und Kützbrunn neben der K 2803 geriet am Montag, gegen 20.00 Uhr, beim Mähdreschen ein Getreidefeld in Brand. Das Getreidefeld war teilweise schon ab-geerntet, als ein Mähdrescher überhitzte und die im Mähdrescher gepressten Strohballen Feuer fingen. In der Folge kam es zum Brandausbruch auf dem Feld. Der Mähdrescher selbst konnte mittels Feuerlöschern aus dem Polizeifahrzeug und mit Hilfe zahlreicher Landwirte, die mit Traktoren und Wasserfässern herbeieilten schnell gelöscht werden, so dass nahezu kein Schaden entstand. Die Feuerwehren aus Grünsfeld, Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim waren mit insgesamt 17 Fahrzeugen im Einsatz. Der Kreisbrandmeister war ebenfalls vor Ort. Kurz nach 22.00 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken als das Feuer vollständig gelöscht war. Verletzt wurde niemand. Das verbrannte Getreide hatte einen Wert von etwa 6.000, -- EUR.

Hohenlohekreis

Bretzfeld: Brand durch defekte Waschmaschine Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine führte Montagnacht, gegen 21.00 Uhr, zum Brandausbruch in der Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Straße im Lerchenrain. In der Gemeinschaftswaschküche lief die später in Brand geratene Waschmaschine bereits seit längerer Zeit. Der Hauseigentümer versuchte noch den Brand zu löschen, was allerdings nicht gelang. Er musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus einge-liefert werden. Die restlichen Bewohner konnten alle rechtzeitig ins Freie.

Durch den Brand wurden die Rohre der Wasserleitungen im Haus so stark beschädigt, dass im Moment kein Wasser mehr im Haus verfügbar ist. Eine vorläufige anderweitige Unterbrin-gung wurde über den Bürgermeister abgeklärt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000, -- EUR

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell