POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Radfahrerin bei Kollision verletzt

Eine 55-jährige Rennrad-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Bad Mergentheim leicht verletzt. Die Frau war auf dem Radweg aus Rengershausen kommend in Richtung Stuppach unterwegs. Gegen 11.45 Uhr befuhr eine 74-jährige Skoda-Fahrerin einen, sich mit dem Radweg kreuzenden Verbindungsweg von der Bundesstraße 19 in Richtung Wanderparkplatz. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Rennrad-Fahrerin auf die Fahrbahn. Sie wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.800 Euro.

Weikersheim: 23-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 12.45 Uhr stürzte auf der Landesstraße 1001 ein 23 Jahre alter Motorradfahrer. Zwischen Bernsfelden und Nassau war der Mann gerade in einer scharfen Rechtskurve unterwegs, als ihm ein Lkw entgegenkam. Der Motorradfahrer bremste stark ab, rutschte gegen die linke Seite des Lkw-Aufliegers und stürzte zu Boden. Wegen seiner leichten Verletzungen wurde der 23-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 3.500 Euro und am Sattelauflieger beläuft sich der Sachschaden auf rund 100 Euro. Die Landesstraße 1001 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Tauberbischofsheim: Unerlaubtes Abladen von Erdaushub - Wer war's?

In der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, luden Unbekannte in Tauberbischofsheim vermutlich mit Hilfe eines Pkw-Anhängers oder eines Klein-Lkws mehrere Fuhren Erdaushub ab. Der Erdaushub inklusive Pflastersteinen und Betonteilen wurde auf einem Holzplatz im Gewann Brachenleite hinterlassen. Zeugen, die in der Tatzeit etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Beschädigter Ford - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer beschädigte am Freitag das Heck eines, im Krautgartenweg in Tauberbischofsheim geparkten, Ford Focus. Die oder der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden von rund 2.000 Euro zu melden. Hinweise zur Tat und der unbekannten Person gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

Wertheim: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Wertheim sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Landesstraße 2310 zwischen Wertheim-Eichel und Wertheim-Urphar nach Zeugen. Gegen 11.45 Uhr kam einer 37-jährigen Seat Leon-Fahrerin nach der Schleuse ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, dieses vermutlich zu weit links fuhr. Dabei stießen die Außenspiegel der beiden Pkws zusammen. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise zum Fahrer oder zur Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 9189-0, zu melden.

