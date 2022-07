Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: VW Touran beschädigt und geflüchtet

Ein Unbekannter flüchtete am Freitag, nachdem er mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW in Buchen beschädigte. Der Touran stand zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr auf dem abgesperrten Parkplatz bei der Straße "Kilgensmühle". Der Verursacher hinterließ rote Kratzspuren und einen Schaden von etwa 2.500 Euro am Pkw. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Schraube in Reifen gesteckt

In den Reifen eines Opels steckten Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Schraube. Das Fahrzeug stand zwischen 1.15 Uhr am Samstag und 10.45 Uhr am Sonntag in der Mosbacher Banater Straße. Der unbekannte Täter steckte in diesem Zeitraum die Schraube in den rechten hinteren Reifen, wodurch ein Sachschaden von rund 100 Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Neckargerach: Feld in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Mähdrescher geriet am Samstag bei Neckargerach ein Feld in Brand. Eine Fima erntete das Feld zwischen Guttenbach und Neckarkatzenbach gegen 18.30 Uhr mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug ab. Hierbei entstand ein Flächenbrand von rund 100 Quadratmetern. Durch den Einsatz von rund 15 Feuerwehrfahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

