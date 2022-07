Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mutmaßliche Räuber festgenommen und in Haft

Nach einem Raub in der Nacht auf Samstag, den 30. April 2022, in Heilbronn haben Kräfte der Kriminalpolizei Heilbronn am Donnerstag, den 14. Juli, vier dringend Tatverdächtige festgenommen. Die Wohnungen der Männer wurden ebenfalls durchsucht. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 17 Jahren und 19 Jahren stehen im Verdacht, für einen Angriff auf zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren in der Moltkestraße verantwortlich zu sein. Bei dem Angriff sollen die Tatverdächtigen mit Luftdruck- und Schreckschusswaffen auf ihre Opfer geschossen haben, wodurch diese leicht verletzt wurden. Der 26-Jährige konnte fliehen, dem 24-Jährigen wurden seine Wertsachen geraubt. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen konnte die Kriminalpolizei Heilbronn die Tatverdächtigen identifizieren.

Das Amtsgericht Heilbronn erließ am Donnerstag, den 14. Juli, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen und setzte diese in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell