Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Einbeck (ots)

Einbeck / Parkplatz Hansestraße (rod)

Am Dienstag, den 29.03.2022, kam es im Zeitraum zwischen 06.30 Uhr bis 16.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz in der Hansestraße in Einbeck. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen weißen Kia mit Einbecker Kennzeichen und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Angaben zur Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell