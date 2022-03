POL-NOM: Elf Fahrer zu schnell unterwegs

Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen, Holzmindener Straße 8-16, zw. 28.03.22, 23:30 Uhr und 29.03.22, 06:15 Uhr Im angegebenen Tatzeitraum hat ein bislang unbekannter Täter insgesamt sieben Pkw in der Holzmindener Straße in Kreiensen beschädigt. An den Fahrzeugen wurden größtenteils die amtlichen Kennzeichen abgerissen und die Scheibenwischer verbogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. ...

