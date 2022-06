POL-EL: Laar - Scheibe eingeschlagen

Schüttorf (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Garage am Sanddornweg in Schüttorf eingebrochen. Sie entwendeten zwei E-Bikes der Marke "Giant". In derselben Nacht brachen unbekannte Täter in eine Garage am Holunderweg ein und entwendeten dort ebenfalls zwei E-Bikes der gleichen Marke. Wovon ein Fahrrad in der Nähe wieder aufgefunden werden konnte. Ein weiteres E-Bike der Marke ...

