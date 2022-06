Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - E-Bikes gestohlen

Schüttorf (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Garage am Sanddornweg in Schüttorf eingebrochen. Sie entwendeten zwei E-Bikes der Marke "Giant". In derselben Nacht brachen unbekannte Täter in eine Garage am Holunderweg ein und entwendeten dort ebenfalls zwei E-Bikes der gleichen Marke. Wovon ein Fahrrad in der Nähe wieder aufgefunden werden konnte. Ein weiteres E-Bike der Marke "Scott" entwendeten die Täter aus einer Garage am Sanddornweg, sowie ein E-Bike der Marke "Pegasus" am Weißdornweg. Insgesamt entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

