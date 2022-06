POL-EL: Werlte - PV-Anlage in Brand geraten

Geeste (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag und Dienstag Zugang zu einem Rohbau an der Lingener Straße in Geeste. Sie entwendeten ein Baugerüst. Zudem entwendeten unbekannte am Dienstagmorgen zwischen 7 und 7.30 Uhr aus demselben Rohbau zwei LED-Strahler sowie einen Knarrenkasten. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. ...

