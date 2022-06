POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Salzbergen (ots) - In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter in Salzbergen-Bexten an der Straße Bockholt ein Werbeschild mutwillig zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich aufetwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

