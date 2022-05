Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden - 50 - jähriger Fahrer verstirbt am Unfallort - 6 beteiligte Fahrzeuge" - Hier: Medizinischer Notfall war ursächlich für Unfall

Freiburg (ots)

Wie die Ermittlungen in der Zwischenzeit ergeben haben, verstarb der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges aufgrund einer medizinischen Ursache und nicht an den Folgen des Verkehrsunfalles.

Demnach verlor der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges aufgrund einer medizinischen Ursache das Bewusstsein und beschleunigte in der Folge unkontrolliert sein Fahrzeug, sodass es zur Kollision mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam. Vier Personen wurden dabei nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt.

oec

Ursprungsmeldung vom 01.05.2022:

Am 01.05.2022, gegen 09:30 Uhr meldete ein Notrufteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der Schreiberstraße in Freiburg auf Höhe der Einmündung der Gartenstraße.

Insgesamt waren 5 Pkw und ein Kraftrad an dem Unfall beteiligt.

Die Unfallursache ist derzeit noch völlig unklar. Ein Pkw, welcher zuvor an der Ampel Dreisamstraße (Höhe Kaiserbrücke in Fahrtrichtung Westen) gewartet hatte, beschleunigte als diese "grün" anzeigte außergewöhnlich schnell und kollidierte mit einem vorausfahrenden Fahrzeug, sowie mehreren Fahrzeugen welche an der nächsten Lichtzeichenanlage auf Höhe der Kronenbrücke auf der Schreiberstraße warteten. Der 50 - jährige Fahrer dieses Pkw verstarb noch an der Unfallstelle wo sein Pkw seitwärts zu liegen kam.

In den weiteren beteiligen Fahrzeugen wurden insgesamt 6 (zunächst waren 7 gemeldet) Insassen verletzt. Vier davon schwer. Sie wurden in die umliegenden Kliniken zur weiteren Versorgung verbracht. Vor Ort wurde eine Person von der Feuerwehr aus dem Pkw geschnitten. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes kümmerte sich um die Erstversorgung der verletzen Verkehrsteilnehmer.

Die B 31 in Fahrtrichtung Westen ist derzeit komplett blockiert. Die Sperrung wird vermutlich bis ca. 13:30 Uhr aufrecht erhalten bleiben müssen.

Die Verkehrspolizeidirektion Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort um den Verkehr örtlich umleiten zu können und die Unfallaufnahme, sowie die Bergung der Fahrzeuge bewerkstelligen zu können.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar es wird von einem sechsstelligen Betrag ausgegangen.

Ein Stromverteilerkasten wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Ein Notdienst des zuständigen Versorgungsunternehmens ist vor Ort.

Stand: 11:30 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

