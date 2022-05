Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Mann soll Frau am Rhein attackiert haben - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.05.2022, gegen 17:30 Uhr, ist es am Rhein zwischen Kadelburg und Ettikon zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 21-jähriger Mann soll eine 23-jährige Frau am Rheinufer attackiert haben. Mehrere Personen wurden aufgrund einem Schrei der Frau auf die Situation aufmerksam, eine Fußgängerin verständigte die Polizei. Die beiden Beteiligten konnten ermitteln und angetroffen werden. Angaben zu dem Geschehnis machten sie jedoch nicht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen! Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, zu melden. Auch von der gegenüberliegenden Schweizer Rheinseite war der Vorfall gesehen worden. Insbesondere ein Mann dort, der nach der Polizei rief, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen in Verbindung setzen.

