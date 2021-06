Polizei Münster

POL-MS: Lederjacke geschenkt - Bargeld gestohlen

Münster (ots)

Ein dreister Trickdieb überrumpelte am Montag (28.6., 11.30 Uhr) an der Straße Boverste Meer einen 80-Jährigen und erbeutete Bargeld.

Der Täter sprach den Münsteraner auf seinem Heimweg an. Der Unbekannte gab an, dass sie sich kennen würden und er ihm noch ein Geschenk machen müsse. Er drückte dem 80-Jährigen eine Lederjacke in die Hände. Daraufhin wollte sich der vermeintlich Beschenkte erkenntlich zeigen und kramte in der Geldbörse nach Kleingeld. Der Täter schnappte sich plötzlich einen 50 Euro Schein daraus und flüchtete in Richtung Von-Esmarch-Straße.

Der mit italienischem Akzent sprechende Trickdieb ist zwischen 40 und 50 Jahren alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hat eine kräftige, dickliche Statur. Das graumelierte, dunkle Haar ist schulterlang. Er trug ein graues Hemd oder T-Shirt und eine helle Jeanshose.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell