Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag und Dienstag Zugang zu einem Rohbau an der Lingener Straße in Geeste. Sie entwendeten ein Baugerüst. Zudem entwendeten unbekannte am Dienstagmorgen zwischen 7 und 7.30 Uhr aus demselben Rohbau zwei LED-Strahler sowie einen Knarrenkasten. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

