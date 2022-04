Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ Heidelberg: Trickdiebe erbeuten Wertgegenstände und Bargeld mit "Wasserwerkertrick" - Polizei sucht Zeugen

Mannheim / Heidelberg (ots)

Am Mittwoch trieben wieder Trickdiebe ihr Unwesen in den Stadtgebieten Mannheim und Heidelberg und gaben vor, Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke zu sein. In der Folge gelang es Ihnen so, Zutritt zu den Wohnräumen ihrer nichtsahnenden Opfer zu erhalten und Bargeld sowie Schmuck zu entwenden.

Zunächst klingelte es gegen 12:00 Uhr an der Wohnungstür einer über 70-jährigen Frau aus der Mannheimer Neckarstadt. Vor der Tür stand ein ihr unbekannter Mann, der vorgab, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Daraufhin ließ sie den unbekannten Mann in ihre Wohnung. Der Trickdieb suchte daraufhin sofort das Badezimmer auf und lenkte die über 70-Jährige ab. Währenddessen betrat ein Komplize offenbar unbemerkt die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Als dieser fündig wurde und Goldschmuck im Wert von rund 400 Euro entwendet hatte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Daraufhin beendete auch der angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke seine Arbeiten und flüchtete. Die über 70-Jährige wurde misstrauisch und schaute aus dem Fenster. Als sie die beiden flüchtenden Männer sah und im Anschluss die offenstehenden Schränke in ihrer Wohnung feststellte, verständigte sie die Polizei.

Personenbeschreibung der gesuchten Männer:

1. Person: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, helle Haut, kräftige Statur, ungepflegter Bart, dunkler Anorak, dunkle Hose, sprach Deutsch ohne Akzent 2. Person: männlich, ca. 180 bis 185 cm groß, schlanke Statur, blaue Jacke und dunkle Hose

Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Tel.: 0621 33010.

Ganz ähnlich erging es wenig später, gegen 17:00 Uhr, auch einem 79-Jährigen aus Heidelberg. Vor seiner Wohnungstür stand ebenfalls eine ihm unbekannte männliche Person, die vorgab, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein. Auch er gewährte dem Mann nichtsahnend Zutritt und bemerkte nicht, dass währenddessen eine zweite Person rund 700 Euro Bargeld aus der Wohnung entwendete. Erst als der "Falsche Wasserwerker" weg war, bemerkte der 79-Jährige den dreisten Diebstahl. Auch er verständigte sofort die Polizei.

Personenbeschreibung des angeblichen Mitarbeiters der Wasserwerke: männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, ca. 30 bis 35 Jahre alt, helle Haut, beigefarbene Hose, beigefarbene Weste

Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Tel.: 06221 99 1700. Bitte beachten Sie zudem folgende Warnhinweise:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn hinzu.

- Lassen Sie die Personen nicht sich unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung bewegen.

- Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

- Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell