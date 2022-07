Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Unfall - Was ist passiert?

Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht nach einem Unfall am Samstagnachmittag in Heilbronn-Böckingen Zeugen. Ein Seat-Fahrer und ein Chrysler-Lenker waren gegen 16.15 Uhr auf der Saarlandstraße von Heilbronn kommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung mit der Neckargartacherstraße kam es an der dortigen Ampel zu einer Kollision der Pkws. Hierbei ist unklar, ob der Chrysler-Lenker auf den Seat auffuhr oder dieser nach hinten rollte. Daher werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Unfall mit Rettungswagen - Notfallsanitäterin verletzt

Eine 28-Jährige wurde am Sonntagabend bei einem Unfall in Heilbronn verletzt. Der Fahrer eines Rettungswagens befuhr gegen 20 Uhr die Neckartalstraße in Richtung Neckarsulm. Vor ihm fuhr eine Seat-Lenkerin. Diese bremste an der Einmündung zu der Straße "Neue Straße" ab. Dies bemerkte der Fahrer des Rettungswagens wohl zu spät und fuhr auf den Seat auf. Hierdurch wurde eine Notfallsanitäterin verletzt, die sich gerade bei einem Patienten im Behandlungsbereich des Fahrzeugs befand. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Heilbronn-Horkheim: Brand einer Gartenhütte

Vermutlich aufgrund von nicht erloschener Shisha-Kohle geriet am frühen Sonntagmorgen eine Gartenhütte in Heilbronn-Horkheim in Brand. Die Hütte befand sich im Schozachtal und brannte gegen 5 Uhr samt Inventar vollständig ab. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Bönnigheim: Schwerverletzt bei Unfall

Die Fahrerin eines VWs wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen bei Bönnigheim schwer verletzt. Ein BMW-Fahrer war gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße 2071 von Brackenheim-Meimsheim in Richtung Bönnigheim unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 1107 übersah er vermutlich die vorfahrtsberechtigte Golf-Lenkerin, die aus Richtung Bönnigheim kam. Beide Autos kollidierten und es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Löwenstein: Nach 45 Meter in Gebüsch gestürzt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Freitagabend bei Löwenstein schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 19.45 Uhr auf der Bundesstraße 39 von Wüstenrot in Richtung Löwenstein-Hirrweiler. An einer Linkskurve auf Höhe des Wanderparkplatzes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er über einen Parkplatz und stürzte nach rund 45 Metern in ein Gebüsch. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lehrensteinsfeld: Vor Hund auf Mauer gerettet - Zeugin gesucht

Die Polizeihundeführerstaffel Offenau sucht nach einer Frau, die am vergangenen Montagabend Zeugin eines Vorfalls mit einer Bulldogge in Lehrensteinsfeld wurde. Eine 51-Jährige lief gegen 21.30 Uhr mit ihrer Schäferhündin auf der Seestraße. In der Ellhofener Straße wurden sie und ihr Hund von einer Amerikanischen Bulldogge angegriffen. Hierbei wurde ihr Schäferhund gebissen. Dies konnte auch durch eine Frau beobachtet werden, die als 50 bis 55 Jahre alt und schlank beschrieben wird und schulterlanges, blondes, gelocktes Haar hatte. Diese brachte sich auf einer Mauer in Sicherheit. Die beschriebene Frau wird gebeten, sich als Zeugin bei der Polizeihundeführerstaffel Offenau unter der Telefonnummer 07136 963910 zu melden.

Heilbronn: 3.000 Euro Schaden hinterlassen und geflüchtet

Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Pkws, der am Freitag in Heilbronn für einen Unfall sorgte und davonfuhr. Ein Lkw-Lenker befuhr gegen 11.15 Uhr die Neckartalstraße und hielt auf der Linksabbiegerspur einer roten Ampel an. Als diese auf grün umschaltete und der Lkw losfuhr, fuhr auf der Spur neben ihm der dunkle Pkw heran. Da dieser scharf vor dem Laster nach links abbog streiften sich die Fahrzeuge. Um den Sachschaden am Lkw von rund 3.000 Euro kümmerte sich der Pkw-Lenker nicht und fuhr davon. Zeugenhinweise zum Unbekannten oder dem Unfallhergang gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Brackenheim: Pflanzkübel beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrer eines Pkws oder eines Transporters beschädigte am Freitagnachmittag vermutlich beim Wenden zwei Pflanzkübel der Rettungswache Brackenheim. Der Unfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr in der Maulbronner Straße. Anstatt sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern fuhr der Verursacher davon. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Widdern: Gefährliche Überholmanöver durch Fahrzeugkolonne

Ein gelber Pkw und weitere zehn bis 15 Pkws gefährdeten am vergangenen Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin bei Widdern. Die Frau war gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 2133 von Unterkessach in Richtung Oberkessach unterwegs. Dort näherte sich ein gelber Pkw von hinten und fuhr ihr sehr dicht auf. Anschließend überholte dieser an einer unübersichtlichen Stelle so knapp, dass die Frau nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Während des Überholens beschleunigte der Überholer sein Fahrzeug übermäßig stark. Die weiteren Fahrzeuge der Kolonne folgten dem gelben Fahrzeug in ähnlich riskanter Weise und überholten die Pkw-Lenkerin ebenfalls. Vermutlich waren die Fahrzeuge zuvor im Bereich Widdern an der dortigen Autobahnraststätte und an der Anschlussstelle Osterburken unterwegs, über die sie auf die A81 fuhren. Die Pkws hatten allesamt Ludwigsburger Kennzeichen. Zeugen, die die Kolonne beobachten konnten oder gegebenenfalls selbst durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kirchardt: Brand auf Weizenfeld - Zeugen gesucht

Nachdem am Samstagabend ein Feuer auf einem Weizenfeld in Kirchardt ausbracht sucht der Polizeiposten Bad Rappenau nach Zeugen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet gegen 20.30 Uhr ein Weizenfeld bei der Industriestraße auf Höhe des Grillplatzes in Brand. Es verbrannte eine Fläche von sieben bis acht Ar, wodurch ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Es konnte beobachtet werden, wie sich zwei Personen mit einem roten Quad von der Brandstelle entfernten. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

