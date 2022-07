POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Die Insassen eines Opels wurden am Freitagabend bei einem Unfall bei Neuenstein verletzt. Der 21-jährige Fahrer eines Fords war gegen 22.30 Uhr auf dem Salzweg in Richtung Friedrichsruher Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Kreisstraße 2349 übersah er vermutlich den von Großhirschbach in Richtung Neuenstein fahrenden, vorfahrtsberechtigten Opel und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Hierbei wurden der 18-jährige Fahrer des Opels sowie seine 42-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein im Pkw befindlicher 14-Jähriger wurde schwer verletzt. Alle drei Insassen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der 21-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von rund 17.000 Euro.

Krautheim: Schwelbrand im Wald

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Sonntagabend bei Krautheim-Klepsau ein Waldstück in Brand. Das Feuer entstand gegen 18 Uhr in einem Wald zwischen Klepsau und Assamstadt. Der Schwelbrand entwickelte sich am Boden auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern und glühte ohne Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden von weniger als 500 Euro, da keine Bäume dauerhaft beschädigt wurden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Künzelsau: 2,5 Promille - Lkw-Fahrer beschädigt Zaun

Einen Sachschaden von mehr als 2.000 Euro verursachte ein alkoholisierter Lkw-Lenker am Samstagnachmittag in Künzelsau. Der Mann fuhr gegen 16 Uhr beim Rangieren in der Dieselstraße mit seinem Auflieger rückwärts gegen einen Metallzaun, sodass ein Element herausbrach. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 2,5 Promille, weshalb sein Führerschein sichergestellt wurde. Als er zur Blutentnahme gebracht werden sollte wurde er aggressiv und randalierte im Streifenwagen, sodass dieser beschädigt wurde. Nachdem ihm auf dem Polizeirevier Blut abgenommen wurde, verbrachte der 52-Jährige die Nacht in der Zelle.

