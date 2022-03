POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Gerolstein (ots) - Am 29.03.2022 bereits ereignete sich in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hier wurde ein 35-jähriger Unfallverursacher aus dem Bereich von Nordrhein-Westfalen als Unfallverursacher festgestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme machte der nun ermittelte ...

mehr