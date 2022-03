POL-NB: Falsche Bankmitarbeiterin erlangt Geld von Seniorin

Barth (ots) - Am späten Nachmittag des 27.03.2022 wurden die Beamten des Polizeirevieres Barth in die Bäderstraße nach Born auf den Darß gerufen, da dort unbekannte Täter den Zigarettenautomaten der Fischräucherei "Zum Aalkönig" aufgebrochen und die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie Bargeld gestohlen haben. Die Tat passierte wahrscheinlich in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag. Am Automaten entstand ein ...

mehr