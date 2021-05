Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Impfdosen gestohlen - Polizei sucht Dieb

Soest (ots)

Am Samstag (8. Mai), wurden zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr sechs vorgefertigte Impfspritzen der Firma "Moderna" und 12 dazugehörige Aufkleber aus dem Impfzentrum am Senator-Schwarz-Ring entwendet. Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen steht ein Mann, der sich zuvor mit einer Mitarbeiterin zur Durchführung der Impfung in einer der dafür vorgesehenen Impfkabine befand. Anschließend verließ er das Gebäude, ohne die vorgesehene Beobachtungszeit einzuhalten. Als der Diebstahl fast zeitgleich auffiel entfernte sich der Mann im Laufschritt über den Parkplatz des Impfzentrums in Richtung Senator-Schwarz-Ring. Er wird beschrieben

- 190 cm bis 195 cm groß - athletische Figur - mitteleuropäischer / deutscher Phänotyp - sprach hochdeutsch - Trug eine blaue Basecap mit rotem Streifen, ein dunkelblaues Sweatshirt und eine blaue Jeans.

Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell