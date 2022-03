PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Jugendliche von Mädchengruppe angegriffen +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ Waschmaschine aus Keller entwendet +++ Zu schnell unterwegs - mit Pkw überschlagen +++ Schmiererei an Schulgebäude

Limburg (ots)

1. Jugendliche von Mädchengruppe angegriffen, Limburg, Bahnhofsvorplatz, Montag, 28.02.2022, 19:10 Uhr

(he)Gestern Abend ereignete sich in Limburg auf dem Bahnhofsvorplatz eine Auseinandersetzung zwischen einer 15-Jährigen aus dem Rhein-Lahn-Kreis und einer Gruppe von drei Täterinnen, bei der die Angegriffene verletzt wurde. Gegen 19:10 Uhr kam es vor einem Restaurationsbetrieb zu einem Streit zwischen den beteiligten Personen, in dessen Verlauf die 15-Jährige mehrfach an den Haaren gezogen und mit dem Kopf gegen ein Verkehrsschild geschlagen worden sein soll. Dabei wurde auch die Brille des Opfers beschädigt. Beleidigungen wurden ebenfalls ausgesprochen. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. (Versuchter) Einbruch in Schule,

Brechen, Niederbrechen, Dietkircher Straße, Freitag, 25.02.2022, 20:00 Uhr - Montag, 28.02.2022, 07:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Niederbrechen zu einem Einbruch in ein Schulgebäude, bei dem der oder die Täter einen Sachschaden von circa 200 Euro verursachten. Zwischen Freitag, 20:00 Uhr und gestern, 07:00 Uhr wurde an einer Notausgangstür des in der Dietkircher Straße gelegenen Schulgebäudes gehebelt. Bis dato steht noch nicht abschließend fest, ob es den Tätern gelang in das Gebäudeinnere zu gelangen. Stehlgut wurde noch nicht bekannt. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Versuchter Wohnungseinbruch,

Elbtal, Dorchheim, Dorfstraße, Samstag, 26.02.2022, 16:00 Uhr - Montag, 28.02.2022, 15:30 Uhr

(he)Gestern Abend wurde der Polizei gemeldet, dass es zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montag, 15:30 Uhr in Dorchheim zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung gekommen war, es den Einbrechern jedoch nicht gelang in das Wohnungsinnere einzudringen. An dem in der Dorfstraße gelegenen Einfamilienhaus wurde versucht die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Dies gelang nicht, sodass der oder die Täter ohne Diebesgut unerkannt flüchteten. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

4. Waschmaschine aus Keller entwendet,

Weilburg, Im Geyer, Dienstag, 22.02.2022, 16:00 Uhr bis Montag, 28.02.2022, 22:00

(he)Gestern Abend wurde der Polizei gemeldet, dass es in der zurückliegenden Woche in einem Mehrfamilienhaus in Weilburg zu einem Diebstahl einer Waschmaschine sowie einer Soundbar gekommen war. Zwischen Dienstag, dem 22.02.2022 und gestern Abend, 22:00 Uhr verschwanden aus dem Kellerraum des in der Straße "Im Geyer" gelegenen Mehrfamilienhauses eine SAMSUNG Waschmaschine sowie eine Musikanlage desselben Herstellers. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06471) 9386-0 um Hinweise.

5. Schmiererei an Schulgebäude,

Limburg, Gartenstraße, Mitteilungszeitpunkt: Montag, 28.02.2022, 12:30 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde der Polizei in Limburg mitgeteilt, dass es an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule zu einer Farbschmiererei gekommen sei und dadurch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht wurde. Unbekannte Täter hatten die Außenwand eines Schulgebäudes mit blauer Farbe besprüht. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Limburger Polizei zu melden.

6. Zu schnell unterwegs - mit Pkw überschlagen, Runkel, K 449, Montag, 28.02.2022, 19:40 Uhr

(he)Gestern Abend überschlug sich auf der K 449 im Bereich Runkel ein 22-jähriger Fiat-Fahrer mit seinem Pkw, blieb jedoch den ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise von schwerwiegenden Verletzungen verschont. Der junge Mann war gegen 19:40 Uhr aus Richtung Eschenau kommend in Richtung Hofen unterwegs, als er den ersten Ermittlungen zufolge zu schnell in die Kurve fuhr. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Straße ab, fuhr einen Abhang herunter, überschlug sich und blieb abschließend auf dem Feld stehen. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

7. Geschwindigkeitsmessung auf der B 8,

Niederbrechen, Limburger Straße, Fahrtrichtung Bad Camberg, Montag, 28.02.2022, 09:55 Uhr - 11:20 Uhr

(he) Gestern Morgen führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der Limburger Straße in Niederbrechen eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zwischen 09:55 Uhr und 11:20 Uhr durchfuhren 308 Fahrzeuge die Messstelle. 33 Fahrzeuge überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h; 32 davon im Verwarnungsgeldbereich. Nur einen Pkw-Fahrer erwartet wegen der gefahrenen Geschwindigkeit von 80 km/h ein Bußgeld.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell