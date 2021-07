Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit Fahrrad verunfallt - Polizei leitet Verfahren gegen 51-jährige Varelerin ein

Varel (ots)

Am Dienstag stürzte eine 51-Jährige aus Varel gegen 08.05 Uhr in der Altjührdener Straße alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad in einen Graben. Sie blieb unverletzt, jedoch wurden bei ihr Anzeichen einer Drogen- bzw. Medikamentenbeeinflussung festgestellt. Die Beamten angeordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Strafverfahren ein.

