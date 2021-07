Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Diebstähle in Wilhelmshaven - Beide Fahrzeuge konnten im Rahmen der Fahndung wieder aufgefunden werden - Hinweise an die Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Montagvormittag erhielt die Polizei Wilhelmshaven Kenntnis von zwei Pkw-Diebstählen, die sich in einer Werkstatt in der Weserstraße im Bereich der Querstraße ereigneten. Betroffen war ein grau/weißer Pkw Smart fortwo Cabrio sowie ein schwarzer Pkw Mercedes GL 320. Ermittlungen ergaben, dass die unbekannten Täter in die Halle eindrangen und die Fahrzeuge am 11.07.2021 gegen 04.00 Uhr entwendeten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen und aufgrund von Zeugenhinweisen konnten beide Fahrzeuge im Nahbereich parkend wieder aufgefunden werden. Täterhinweise liegen nicht vor, so dass sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung wendet: Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

