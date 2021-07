Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw in der Straße Ebkenriege in Varel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum von Samstag, den 10.07.2021, 15.00 Uhr, bis Montag, den 12.07.2021, 12.30 Uhr, einen in der Straße Ebkenriege in Höhe der Hausnummer 4 parkenden blauen Pkw Renault Clio, in dem die komplette linke Fahrzeugseite bemalt und zerkratzt wurde.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

