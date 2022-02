PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Bäckerei +++ Kennzeichen von drei Pkw entwendet +++ Fahrerflucht und Frontalzusammenstoß - überhöhte Geschwindigkeit +++ Pkw nach Fahrerflucht überschlagen - Zeugen gesucht!

1. Einbruch in Bäckerei,

Selters, Niederselters, Am Schwimmbad, Freitag, 25.02.2022, 19:15 Uhr - Samstag, 26.02.2022, 05:55 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Niederselters zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale, bei dem die Täter einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro verursachten. Zwischen Freitag, 19:15 Uhr und Samstag, 05:55 Uhr drangen der oder die Täter gewaltsam in die in der Straße "Am Schwimmbad" gelegenen Verkaufsräume ein und durchsuchten diese. Mit etwas Wechselgeld ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Sachbeschädigungen an Grundschule,

Brechen, Oberbrechen, Kapellenstraße, Freitag, 25.02.2022, 14:30 Uhr - Sonntag, 27.02.2022, 12:00 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Grundschule Oberbrechen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen war und die Täter zum Teil auch in das Gebäude eingestiegen waren. Dem Anschein nach wurden von außen Steine gegen die Scheiben der Mensa geworfen, sodass hier mehrere Beschädigungen entstanden. Durch ein von den Tätern beschädigtes Fliegengitter und das dahinterliegenden Fenster stiegen die Unbekannten dann in einen Raum der Schule, beschädigten dort Tische und warfen Stühle um. Im Bereich der Schultoiletten wurde die Fensterscheibe mit einem Stift beschmiert. Es entstand geschätzt ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Kennzeichen von drei Pkw entwendet,

Weilmünster, Am Bleidenbach, 25.-26.02.2023

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes entwendeten Diebe an drei in Weilmünster in der Straße "Am Breidenbach" abgestellten Pkw jeweils ein Kennzeichen. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Am frühen Freitagmorgen wurde der Diebstahl an einem Renault Megane sowie einem Smart festgestellt. Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag verschwand ein an einem Hyundai i10 angebrachtes Kennzeichen. Die Limburger Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, welche in der betroffenen Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Fahrerflucht und Frontalzusammenstoß - überhöhte Geschwindigkeit, Weilburg, L 3020, Bahnhofstraße, Sonntag, 27.02.2022, 13:35 Uhr

(he)Am Sonntagmittag kam es in Weilburg zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand, die beteiligten Personen jedoch den ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise nicht schwerwiegend verletzt wurden. Gegen 13:35 Uhr war ein 27-jähriger Punto-Fahrer auf dem Löhnberger Weg, aus Richtung Löhnberg kommend in Richtung Innenstadt Weilburg, unterwegs. Hierbei überholte er Zeugenangaben zufolge gleich drei Pkw auf einmal, touchierte jedoch beim Widereinscheren das letzte Fahrzeug an dessen Außenspiegel. Unbeirrt setzte er seine Fahrt fort. In der Bahnhofstraße verlor der Fahrer dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden Mercedes C-Klasse. Deren 29-jähriger Fahrer und die Beifahrerin wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt, lehnte eine Behandlung durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst jedoch ab. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

5. Pkw nach Fahrerflucht überschlagen - Zeugen gesucht! Hünfelden, Dauborn, L 3030, Freitag, 25.02.2022, 17:50 Uhr

(he)Am Freitagabend kam es auf der L 3030 beim Hünfelden-Dauborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand, der Fahrer des betroffenen Pkw jedoch trotz eines Überschlags unverletzt blieb. Den eigenen Angaben zufolge war ein 23-Jähriger aus Bad Camberg um 17:50 auf der L 3030, von Bad Camberg kommend, in Richtung Dauborn unterwegs. Den eigenen Angaben zufolge sei ihm plötzlich ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit, mittig auf der Landstraße entgegengekommen. Als er bemerkte, dass dessen Fahrerin oder Fahrer nicht abbremste und zur Seite auf die eigene Fahrspur auswich, habe er eine Kollision vermeiden wollen und aus diesem Grund nach rechts gelenkt. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich zweimal überschlagen und sei dann im Straßengraben zum Stehen gekommen. Das entgegenkommende Fahrzeug sei einfach weitergefahren. Hinweise auf dieses liegen nicht vor. Wer Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Limburger Polizei zu melden.

6. Mehrere Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung, Limburg, B 49, Ahlbacher Spange, FR Weilburg, Freitag, 25.02.2022, 20:00 Uhr - 23:00 Uhr

(he)Am Freitagabend führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der Bundesstraße 49 im Bereich der "Ahlbacher Spange" eine Geschwindigkeitsmessung durch, bei der einige Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Sechs Fahrerinnen und Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde die Geschwindigkeit in Richtung Weilburg kontrolliert. Bei 1.812 gemessenen Fahrzeugen wurden 165 Überschreitungen festgestellt. Lkw dürfen in diesem Streckenabschnitt 60 km/h schnell sein, Pkw 100 km/h. 104 Überschreitungen lagen im Verwarngeldbereich, 61 Fahrzeugführer und -innen erwartet ein Bußgeld. Von diesen 61 Bußgeldern richten sich 39 gegen Lkw. Der schnellste Pkw war mit 185 km/h unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter bei den Lkw fuhr 89 km/h schnell.

