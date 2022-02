PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfallflucht in Hünfelden +++ Unfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden +++ Mehrere Autokennzeichen entwendet +++ Einbruch in Bäckereifiliale

Limburg (ots)

Unfallflucht in Hünfelden

Zeit: Freitag, den 25.02.2022, 17.50 Uhr Ort: 65597 Hünfelden-Dauborn, L 3030

Ein 23-jähriger Mann befuhr am gestrigen Freitag die L 3030 Aus Richtung Bad Camberg nach Hünfelden-Dauborn. Aus der Gegenrichtung kam ihm ein PKW entgegnen, welcher in der Fahrbahnmitte fuhr. Um einem Frontalzusammenstoß zu entgehen, wich der 23-jährige aus, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich zweimal. Glücklicherweise verletzte er sich nicht; an seinem Fiat entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

+

Unfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden Zeit: Freitag, den 25.02.2022, 21.40 Uhr Ort: 65556 Limburg-Staffel, Koblenzer Straße / Diezer Straße

Der 18-jähriger aus Dornburg fuhr mit seinem BMW auf der Koblenzer Straße in Staffel und wollte nach links in die Diezer Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 33-jährigen Mann aus Runkel mit seinem Mercedes, welcher die Koblenzer Straße aus der Gegenrichtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 18-jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt; es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

+

Mehrere Autokennzeichen entwendet

Zeit: Zwischen Donnerstag, den 24.02.2022, 20.00 Uhr und Freitag, den 25.02.2022, 04.30 Uhr Ort: 65618 Weilmünster, Am Bleidenbach

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag zum Freitag wurden in der Straße Am Bleidenbach in Weilmünster mehrere Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen entwendet (LDK-WE 888 / WEL-MH 11 und LM-IM 210). Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg, unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

+

Einbruch in Bäckereifiliale

Zeit: Zwischen Freitag, den 25.02.2022, 19.15 Uhr und Samstag den 26.02.2022, 05.55 Uhr Ort: 65618 Selters, Am Schwimmbad

Unbekannte Täter beschädigten das Türschloss und gelangten so in die Bäckereifiliale eines Einkaufsmarktes. Hier durchsuchten sie verschiedene Schränke, Behältnisse und den Kassenbereich. Sie erbeuteten Schein- und Münzgeld. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell