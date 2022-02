PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schwer verletzter Fußgänger +++ Unfall mit zwei Leichtverletzten +++ Rollerfahrerin verletzt

Limburg (ots)

Schwer verletzter Fußgänger

Zeit: Samstag, den 26.02.2022, 19.45 Uhr Ort: 65620 Waldbrunn-Fussingen, Hauser Kirchweg

Ein 56-jähriger Renault-Fahrer aus Waldbrunn befuhr den Hauser Kirchweg aus Richtung Lahr kommend, in Richtung Fussingen. Ein 40-jähriger Fußgänger aus Greifenstein ging am rechten Fahrbahnrand in gleiche Richtung. Der Fußgänger geriet auf die Fahrbahn, wo er von dem PKW frontal erfasst, aufgeladen und anschließend wieder zu Boden geschleudert wurde. Hierdurch erlitt der 40-jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zur Klärung der Unfallursache setzte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen ein.

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zeit: Samstag, den 26.02.2022, 22.20 Uhr Ort: 65556 Limburg, Elzer Straße

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer aus Diez befuhr die Elzer Straße, aus Richtung Elz und wollte an der Kreuzung Koblenzer Straße nach links in ein Anwesen einbiegen. Hierbei übersah er den 25-jährigen Fahrer eines Daimler. Es kam zum Zusammenstoß bei dem zwei 19-jährige Insassen des Opel leicht verletzt wurden. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.400 Euro.

Verletzte Rollerfahrerin

Zeit: Samstag, den 26.02.2022, 15.30 Uhr Ort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße

In Lindenholzhausen befuhr ein 41-jähriger aus Altendiez mit seinem Mercedes, die Frankfurter Straße in Richtung Brechen. Eine 19-jährige Motorradfahrerin fuhr dahinter. Als der Mercedes verkehrsbedingt abbremste, bemerkte die Kradfahrerin dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Hierbei stürzte die 19-jährige und verletzte sich leicht. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell