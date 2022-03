POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Siloballen

Prüm (ots) - Am 29.03.2022 gegen 18:50 Uhr kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch das Fliegenlassen und anschließende Abstürzen einer Drohne über der Fahrbahn der Landstraße 11 in Höhe der Autobahnmeisterei Prüm. Die Drohne traf hierbei ein vorbeifahrendes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden an diesem. Ein Augenzeuge konnte ...

